De politiefunctionaris wordt onder andere verdacht van verduistering van boetegelden, uitlokking tot meineed en wederrechtelijke vrijheidsberoving en verduistering van staatseigendom. De strafeis van het Openbaar Ministerie (OM) is twaalf maanden, waarvan één voorwaardelijk en een proeftijd van drie jaar.De raadsman voerde aan dat het OM zich strak heeft gericht op de strafwaardigheid van het gedrag en te weinig heeft onderzocht het kader waarbinnen Rakijo heeft moeten functioneren. Ook het dossier heeft weinig informatie hierover. Kanhai merkte op de zitting maandag op dat het OM erkend heeft dat het om een harde werker gaat die ook loyaal is geweest. Nu wordt deze man ‘opgehangen’ op basis van informatie en rancune, meent de advocaat. Hij stelde dat een belangrijke getuige nooit is gehoord, waardoor zijn cliënt in zijn belangen geschaad zou zijn. De raadsman merkte op dat het OM nagelaten heeft om de waarheid te achterhalen.Volgens Kanhai is er geen sprake van diefstal. “Mevrouw de rechter, het verkopen mocht en de opbrengst moest gestort worden. Het bedrag was niet gestort. De vraag is of er sprake is van verduistering van garnalen of verduistering van het geld. Uit alles blijkt dat het verkopen van garnalen een gangbare praktijk is. De enige conclusie die getrokken kan worden is dat er geen sprake is van diefstal, maar verduistering. En verduistering en/of diefstal van dertien emmers garnalen geen ondersteuning vindt in het dossier en de feitelijkheden”, stelt Kanhai.De advocaat vroeg kantonrechter Siegline Wijnhard het OM niet ontvankelijk te willen verklaren. Er is ten laste gelegd dat Rakijo geld verduisterd heeft. Volgens Kanhai komt er nergens in het Wetboek van Strafrecht voor dat geld stelen strafbaar gesteld is. Een goed stelen is strafbaar, doch zulks is niet gesteld, vindt Kanhai. Hij vroeg Wijnhard om zijn cliënt vrij te spreken. Op 12 juni zal deze zaak verder behandeld worden.Wanita Ramnath