De recherche van regio Oost heeft Krishnasingh S. (29) en de 19-jarige bijrijder Xaviero G. zaterdag ingesloten. De rechercheurs kregen vrijdag via de Centrale Meldkamer een melding van een brute beroving aan de Oost-Westverbinding nabij Stolkertsijver. De daders zouden de plek in een zwart gelakte voertuig zonder kentekenplaten hebben verlaten. Deze beroving bleek verzonnen te zijn. Bij het verhoor viel het tweetal door de mand.De politie trof op de plek een vrachtvoertuig aan met Krishnasingh S. en Xaviero G. Zij verklaarden door drie mannen, van wie een gewapend zou zijn met een vuistvuurwapen te zijn beroofd. Verder gaven zij aan dat zij werkzaam zijn voor een bedrijf dat gevestigd is aan de Industrieweg. Zij hebben eerder op de dag te Albina dranken afgeleverd bij een winkelier. Voor de levering kregen zij een groot geldbedrag in SRD die zij goed afgesloten in de kluis van het voertuig wegstopten.Op de terugweg naar Paramaribo stond er volgens hen ter hoogte van kilometer 54 een zwart voertuig geparkeerd op de weg. Zij verklaarden het voertuig niet in te kunnen halen, omdat zij een bromfietser als tegenligger hadden. De autobestuurder Krishnasingh S. zei afgeremd te hebben. Hij beweerde onder schot gehouden te zijn door een man die hem sommeerde het voertuig te stoppen. Onder bedreiging zou hij vastgebonden zijn op de autostoel, terwijl zijn bijrijder Xaviero G. door een andere man in de laadruimte zou zijn vastgebonden. Met een koevoet zouden de drie verdachten het slot van de kluis opengebroken hebben. De criminelen zouden volgens hen na hun daad de plek met medeneming van het geldbedrag dat in de kluis was. Hun persoonlijke spullen werden met rust gelaten. Op een bepaald moment zagen zij kans zichzelf te bevrijden en schakelden de politie in.De twee mannen zijn overgebracht naar het politiebureau. Tijdens het verhoor vielen beiden door de mand en bekenden de beroving in elkaar te hebben gezet. De buit, die tussen de twee was verdeeld, is teruggevonden.Na overleg met het Openbaar Ministerie is het tweetal in verzekering gesteld, meldt de politie Public Relations.