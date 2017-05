Volgens Kanhai heeft de diefstal zich voltrokken bij Argos aan de Vensurlaan. Dit gebied valt onder het district Paramaribo en dus in het Tweede Kanton. Hij benadrukte dat er rekening gehouden moet worden met de grenslijn die bij wet geregeld is. Uit de wettelijke regeling blijkt volgens de raadsman dat Vensurlaan in het district Paramaribo is.Kantonrechter Siegline Wijnhard voerde aan dat zij geen aanleiding ziet om te twijfelen, omdat het stuk van het Openbaar Ministerie komt. Ze verwierp daarmee het verweer van de raadsman. Bij het bedrijf Argos zijn onverlaten ervandoor gegaan met een onbekende hoeveelheid zakken cement. Elf personen staan terecht hiervoor. Nesley K., Rinick N., Xaverio S., Safiel S., Ino P., Rinaldo O., Bienvinito N., Gerold L., Farish, H., Roepesh K. en Gills B. zouden allen betrokken zijn bij de ontvreemding van het cement.Ze zouden de handelingen tezamen en in vereniging hebben gepleegd in de periode juni tot en met juli 2016. Wederrechtelijke toe-eigening wordt de elf mannen ook ten laste gelegd. De verdachten zouden opzettelijk gelegenheid, middelen en of inlichtingen hebben verschaft of behulpzaam zijn geweest, zodat de diefstal kon worden gepleegd. Op 12 juni zal deze zaak verder behandeld worden.Wanita Ramnath