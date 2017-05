De Fols heeft de regering zover kunnen krijgen om de herwaardering van de leerkrachten eind mei volledig in orde te maken. Dit deelt Fols-president Marcellino Nerkust (midden) mee. (Foto: Raoul Lith)





Nerkust zegt dat eerder de president had besloten om per eind juni de herwaardering uit te voeren. Aanvankelijk zou de uitbetaling uitgesmeerd worden over anderhalf jaar. Vandaag is er een onderhoud geweest met vicepresident Ashwin Adhin, de raadsadviseurs Jules Wijdenbosch, Eddy Jozefzoon, Errol Alibux en de ministers Robert Peneux (Onderwijs, Wetenschap en Cultuur), Soewarto Moestadja (Arbeid) en Patrick Peneux (Volksgezondheid).Fols vertegenwoordigt leerkrachten op basis en voj-niveau. Toch is het volgens Nerkust in orde gemaakt dat ook de docenten die op vos-niveau zitten eveneens volledig geherwaardeerd worden eind mei. Dit geldt ook voor schoolleiders en directeuren van scholen. Nerkust hoopt dat dit de aanleiding zal zijn voor leerkrachten om de actie op te heffen en het werk te hervatten. De fouten die gemaakt zijn, worden uiterlijk eind juni gecorrigeerd.Nerkust antwoordde op een vraag dat afgelopen jaar het draaide om de herwaardering. De financiële component is nu ook in orde gemaakt, per eind mei. Er is alles gedaan om dit traject tot een goed einde te brengen. Een belangrijk deel van de mensen die nu actie voeren, is volgens Nerkust al volledig gewaardeerd. Hij benadrukt dat de leerkrachten hun verantwoordelijkheid op zich nemen en voorkomen dat het schooljaar verloren gaat.