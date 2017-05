Marius Karioredjo, voorzitter van KMO-Fonds





Marius Karioredjo, waarnemend onderdirecteur Ondernemerschap van Handel, Industrie en Toerisme, is voorzitter van het fonds voor Kleine- en Middelgrote Ondernemingen (KMO-Fonds). Minister Ferdinand Welzijn heeft het bestuur van het fonds de vorige week geïnstalleerd.KMO's worden via het ingestelde fonds in de gelegenheid gesteld om tegen bijzondere voorwaarden toegang te krijgen tot kapitaal. In het bestuur hebben zitting twee vertegenwoordigers van het ministerie van HI&T, één van Financiën, Regionale Ontwikkeling en Sport- en Jeugdzaken.Het KMO-bestuur zal worden belast met het toezicht, het beleid en hetbeheer van dit Fonds. Minister Welzijn benadrukte dat het een verantwoordelijke taak is en dat hij van het bestuur verwacht, dat het zijn kennis, inzicht en ervaring ten volle zal inzetten, zodat het KMO Fonds tot volle wasdom kan uitgroeien. Dit meldt de afdeling Voorlichting van het ministerie.