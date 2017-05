Een lijk van een man is zaterdag door de politie van Nieuwe Haven aangetroffen onder de Wijdenboschbrug. Het gaat om een man van Creoolse komaf, met zwart kort geknipt kroeshaar met een kale plek in het midden. Hij was gekleed in een driekwart blauwe broek en een grijze trui en had blauwe badslippers aan. Aan de linker onderarm en linkerenkel is er wondverband aangebracht. De geschatte leeftijd is tussen de 40 en 50 jaar.Er zijn geen documenten aangetroffen op of nabij het lijk waaruit gegevens vanaf gelezen zouden kunnen worden.Het vermoeden bestaat dat het lijk al ongeveer drie tot vier dagen op de plek lag voordat het is ontdekt.De politie vraagt hulp aan de samenleving om achter de identiteit van het lijk te komen. Informatie kan doorgespeeld worden op het nummer 403101 of via de Centrale Meldkamer op het nummer 115. Indien u een anonieme tip wilt doorgeven kunt u dat doen op het nummer 179. Op dit nummer belt u gratis, meldt de afdeling Public Relations van de politie.