Leerkrachten na de algemene ledenvergadering in Mata Gauri. Zij zijn niet tevreden met het resultaat. (Foto: Raoul Lith)





De ledenvergadering heeft het bestuur onder leiding van Wilgo Valies de opdracht gegeven om weer te gaan praten met de regering. Er is zaterdag en zondag uitputtend gesproken met een regeringsdelegatie onder leiding van raadsadviseur Jules Wijdenbosch. Valies heeft intussen het resultaat van de bijeenkomst meegedeeld aan minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.Valies zegt aan journalisten dat er bij de leerkrachten geen vertrouwen meer is in de regering. Zij willen geen beloften maar harde eisen. De regering zal volgens Valies een gebaar moeten maken, waardoor de leerkrachten bereid zijn weer les te geven. Zij zijn ontevreden over de uitvoering van de herwaardering. De knelpunten zijn voorgehouden aan de regering. Er zal volgens Valies een aanvaardbare oplossing moeten komen, willen de leerkrachten het werk hervatten. Valies begrijpt de houding van de leden.