Minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft de oogst van de achtste variëteit zondag bijgewoond. De Maleisische rijstvariëteiten worden uitgetest door het Anne van Dijk Rijstonderzoek centrum Nickerie (Adron). De twee aromatische variëteiten die zijn getest, hebben volgens de bewindsman kans van slagen voor de export in de toekomst. De proefoogst zit op een 6,3 ton per hectare. In veel landen waar aromatische rijst wordt geteeld, zit de opbrengst beneden de 5 ton. Aromatische rijst is bijna tweemaal zo duur als normale rijst.Er is ook een soort geoogst dat zeer geschikt is voor diabeten, vertelt minister Algoe. “Zo’n variëteit heb je nog niet op de markt.” Hij legt uit dat Maleisië dit soort heeft veredeld, maar het zelf nog niet op de markt heeft gebracht. “En wij zijn al bezig het uit te testen in Suriname.” In het vervolgtraject wordt een commerciële proef gedaan. Er zal dan op een groter areaal, ongeveer 3.000 m², worden geplant. Als dit traject succesvol is, kunnen de zaden worden uitgegeven aan landbouwers. Minister Algoe streeft ernaar om volgend jaar een aantal zaaizaad boeren te selecteren om het vermeerderingsproces te vergroten.Summier evaluerend zegt hij dat qua resistentie en groei karakteristiek, de variëteiten heel goed zijn. Hij streeft ernaar om verschillende soorten die alle Surinamers kunnen consumeren te introduceren. Er wordt daarbij gekeken naar de hogere productie en variëteiten die op zure gronden –bedoeld voor het binnenland- kunnen gedijen. De testen van deze acht soorten rijst vinden plaats binnen het Maleisische samenwerkingsproject met Mardi Holding.