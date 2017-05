Al in de 6e minuut van de wedstrijd was het duidelijk dat De Ster korte metten zou maken met zijn districtsgenoot. Anup Mangar heeft met het eerste doelpunt voor De Ster, de tegenstander zodanig wakker geschud dat twee minuten later Vagunio Milano de gelijkmaker inschoot. Er is gerust met deze 1-1 stand.Vanaf het fluitsignaal voor de tweede helft, heeft De Ster de wedstrijd volledig naar zich toe getrokken. De ingevallen speler Karel Martodikromo heeft drie keer gescoord. Het was meteen de eerste hattrick in het toernooi. Earl Simons heeft kans gezien de bal twee keer in het doel te krijgen, terwijl zijn medespeler Juan Madiksan er ook een tegen de touwen trapte. De ellende van Bintang Merah werd alleen maar groter, toen zijn eigen speler, Mark Holder, de voorsprong vergrootte door in eigen doel te koppen, 8-1.“Dit is het resultaat als je niet traint,” klonk het korte commentaar van trainer John Kirton van Bintang Merah. Aan de andere kant was trainer van De Ster, Jozef Patterson, tevreden. Volgens hem hebben de spelers de opdrachten redelijk goed uitgevoerd en was de onderlinge coaching goed.In het SVB lidbondentoernooi bekampen achttien lidbonden zich in vijf regio’s elkaar. Van al de vijf regio’s –Oost, West, Noord, Zuid en Midden- komen de kampioen en semi-kampioen tegen elkaar uit. In totaal strijden 36 verenigingen voor de vier beschikbare plaatsen in de hoofdklasse van de Surinaamse Voetbalbond (SVB).De volledige uitslagen van de wedstrijden die zondag zijn gespeeld:Inter Boskamp – Real Coronie: 0-1De Ster – Bintang Merah: 8-1SCV – Parana: 2-2Kitha – Ghana: 3-2Paraguay – Broki: 0-0Sophia – Jong Aurora: 1-2Tamansari – Real Bergi: 3-2Happy Boys – Compleet: 5-1Marcon – Super Adjoema: 5-7Black Tiger – High School: 2-3Edgar van Genderen