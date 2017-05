Bij het openmaken van de achterdeur van het SLM-toestel is de slide eruit gesprongen, vertelt Lachmising. De slide is de rubberen nood glijbaan die normaal bij calamiteiten wordt gebruikt om passagiers snel het vliegtuig te laten verlaten. Met de vlucht die via Aruba naar Orlando gaat, zal een tussenlanding worden gemaakt op Curaçao om een andere slide daar af te geven.De SLM-topman wijst erop dat het onderzoek naar de oorzaak van het incident direct is gestart. Door het voorval is de vlucht vanuit Curaçao met 24 uur vertraagd.