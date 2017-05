De standenlijst van de SVB Hoofdklasse.





Santos uit Nickerie heeft zaterdag in het Ronnie Brunswijk Stadion een bittere pil moeten slikken door te verliezen van de hekkensluiter Caravan. Dit is het tweede verlies van Santos in veertien gespeelde wedstrijden. De ploeg is afgelopen weekend afgereisd naar Moengo waar ze uitkwam tegen Caravan in de Hoofdklasse competitie van de Surinaamse Voetbalbond (SVB).Vier ploegen die in de top staan van de hoofdklasse moesten toekijken hoe zij werden verslagen door ploegen die beneden de top 5 zijn. Alleen West United in de top 5 won haar wedstrijd. Ondanks het verlies blijft Santos nog alleen aan kop met 28 punten uit 14 wedstrijden.Acoconut verliest ook van Slee jr en moest van de 2e naar de 3e plaats verhuizen.West United heeft van TOK gewonnen en klimt van de 3e naar de 2e plaats.Slee jr heeft door te winnen van Acoconut een sprong gemaakt van de 6e naar de 4e plaats. Door het verlies van Papatam tegen Flora gaan zij van de 4e naar de 5e plaats. Tahitie verliest ook van laagvlieger Boma Stars en verhuist van de 5e plaats naar de 6e plaats. Flora won van Papatam, maar blijft stationair op de 7e plaats,TOK, Boma Stars en Caravan blijven op hun respectievelijke 8e, 9e en 10e plaats.Zaterdag 13 mei zullen de inhaalwedstrijden bij de SVB hoofdklasse competitie tussen Caravan-Acoconut en Boma Stars-Papatam worden afgewerkt.De volledige uitslagen van het afgelopen weekend:Caravan – Santos; 5-3Boma Stars – Tahitie; 4-0Acoconut – Slee jr; 1-3West United – TOK; 3-2Flora – Papatam; 3-0.Edgar van Genderen