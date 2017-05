Het werd een wedstrijd van gemiste kansen aan de zijde van Botopasi. Pas in de slotminuut werd de strijd waar Botopasi tot tweemaal toe de voorsprong uit handen gaf, beslecht. Leo Victor toonde met succes vechtlust in deze strijd.Inter Moengo Tapoe moet na twee speelronden de koppositie wederom afstaan aan Leo Victor. Met nog 5 wedstrijden in de competitie, heeft Leo Victor nu 37 competitiepunten. Inter blijft steken op 36 punten na verlies tegen Robinhood afgelopen weekend. WBC staat op de derde plaats met 35 punten en Robinhood met 30 punten is op nummer 4. Zij maken nog kans op het kampioenschap.WBC gaat komend weekend richting Moengo om het op te nemen tegen Notch. Inter krijgt Botopsi op bezoek, terwijl Leo Victor in het Voowaarts stadion uitkomt tegen Voorwaarts.