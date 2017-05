De gesprekken hebben volgens de oppositiepartijen tot nu toe uitgewezen dat er veel onvrede is met het beleid dat wordt gevoerd. Verschillende groepen hebben aangegeven dat zij overleg met hun leden willen plegen over fysieke ondersteuning van de manifestatie. Anderen hebben hun steun toegezegd. Het Burger Collectief, SPA, DA'91 en enkele andere organisaties gaan veel verder dan de oppositie. Zij willen dat de regering aftreedt en nieuwe verkiezingen uitschrijft.Vandaag wordt er in het VHP-centrum 'de Olifant' gesproken met de Unie van Surinaamse Vrouwen, de Douanebond, Federatie van Islamitische Gemeenten in Suriname, de COL, Vereniging van Journalisten en de Ziekenhuisraad. De gesprekken worden dinsdag voortgezet in Grun Dyari.