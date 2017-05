Emmanuel Macron is de nieuwe president-elect van Frankrijk. (Foto's: Reuters)





Met het geschetste beleid van Le Pen en het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (EU), werden de Franse verkiezingen met argusogen bekeken. Het hoofd van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, tweette: “Blij dat de Fransen een Europese toekomst hebben gekozen.” De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft haar gelukwensen getweet en zegt dat de overwinning van Macron een “overwinning voor een sterk verenigd Europa is.”De Britse premier Theresa May: "Frankrijk is één van onze trouwste bondgenoten en we kijken ernaar uit om samen te werken met de nieuwe president." Ook de Amerikaanse president Donald Trump, heeft Macron gefeliciteerd met “zijn grote overwinning vandaag als de nieuwe president van Frankrijk.” Trump heeft eraan toegevoegd: Ik kijk er erg naar uit om met hem samen te werken.” In Frankrijk zelf heeft president François Hollande, Macron gefeliciteerd. Hij stelt dat het resultaat heeft getoond dat het Franse volk zich wil verenigen rond de "waarden van de republiek".In zijn overwinningstoespraak heeft Macron opgemerkt dat er een nieuwe pagina is omgeslagen in de Franse geschiedenis. "Ik wil dat het een pagina van hoop en hernieuwd vertrouwen wordt." Hij zegt dat hij "de woede, de angst en de twijfels die velen van jullie hebben geuit,” heeft gehoord. Hij heeft gezworen om gedurende zijn zittingstermijn van vijf jaar “de machten van verdeeldheid die Frankrijk ondermijnen te bestrijden.” Macron heeft gezegd dat hij “de eenheid van het land zou garanderen en ... Europa zal verdedigen en beschermen."De aanhangers van Macron hadden zich bij duizenden verzameld buiten het Louvre museum in het centrum van Parijs om de overwinning te vieren. Hun nieuwe president heeft zich later bij hen gevoegd. In zijn toespraak tot de menigte, zei hij: "Vanavond heb je gewonnen, Frankrijk heeft gewonnen. Iedereen vertelde ons dat het onmogelijk was, maar zij kennen Frankrijk niet.”Hij heeft herhaaldelijk gezegd dat de taak die hem en het land te wachten staat, enorm groot is. Maar "We hebben de kracht, de energie en de wil - en we zullen niet toegeven aan angst." Bij het noemen van Le Pen, was er een luid boegeroep. Macron heeft gezegd dat hij er alles aan zou doen dat er in de toekomst geen reden meer zal zijn om te stemmen voor extremisme.Le Pen heeft haar nederlaag toegegeven en heeft in haar toespraak de elf miljoen mensen die voor haar hebben gestemd, bedankt. Ze zei dat de verkiezing de scheiding tussen "patriotten en globalisten" heeft getoond. Ze heeft opgeroepen tot de instelling van een nieuwe politieke kracht. Ze zei dat haar partij Front National aan vernieuwing toe is en dat zij een “diepe transformatie van onze beweging” zou beginnen. Ze heeft gezworen de partij te leiden naar de komende parlementsverkiezingen. Le Pen heeft Macron succes toegewenst bij de aanpak van de “enorme uitdagingen” waarmee hij wordt geconfronteerd.