Een groot deel van het onderwijsproces ligt lam. De Paasvakantie is dinsdag geëindigd, maar leden van de BvL en ALS zijn in actie. Eerder op de dag hebben de onderwijsbonden hun leden meegedeeld dat er wordt gesproken met een regeringsdelegatie onder leiding van raadsadviseur Jules Wijdenbosch.De BvL en de ALS zouden zondagmiddag een spoedvergadering houden indien er eerder op de dag al overeenstemming was bereikt. Aangezien de besprekingen doorgaan, zal zoals het er nu naar uitziet morgenochtend worden vergaderd in Mata Gauri.Starnieuws verneemt dat bij de besprekingen ook aanwezig zijn de ministers Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Soewarto Moestadja van Arbeid en Patrick Pengel van Volksgezondheid.