Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid.





Minister Pengel zegt de financiële uitdaging van de verzekeraars te begrijpen omdat de buitenlandse inputs duurder zijn geworden in SRD. "Maar we kunnen niet toestaan dat dienstverleners de patiënten die een verzekering hebben, confronteren hiermee. Daarom kopen de mensen voor alle zekerheid een verzekering in", stelt Pengel.De verzekeringsmaatschappijen en dienstverleners moeten met elkaar om de tafel gaan om een nieuw vergoedingstarief vast te stellen, zegt de bewindsman. Hij heeft overleg gehad met de Zorgraad, die vooraf niet geconsulteerd is door de particuliere verzekeringsmaatschappijen. Er is sprake van een eenzijdig besluit dat tegen de wet is.Het ministerie van Volksgezondheid heeft de dienstverleners en ziekenhuizen de instructie gegeven om het eenzijdige besluit voor bijbetaling voor radiologisch onderzoek, terug te draaien. De verzekeringsmaatschappijen zullen moeten onderhandelen voor het aanpassen van de tarieven. In de tussentijd buigt de regering zich over de te nemen vervolgstappen.