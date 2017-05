Riteshkoemar G. (24) is door de politie van Livorno in samenwerking met collega's van Saramacca aangehouden. Hij wordt ervan verdacht samen met een makker een diefstal te hebben gepleegd op Livorno. Daar zouden zij 25 meter laskabel en een snijmachine hebben gestolen.Een arbeider die op die dag werkzaamheden verrichtte, tipte de politie over deze strafbare handeling. Riteshkoemar G. die ex-arbeider blijkt te zijn, kwam in beeld. Hij werd opgespoord en in het district Saramacca aangehouden.De verdachte bekende volmondig de laskabel te hebben ontvreemd en verkocht. Van de snijmachine ontkent hij echter iets af te weten. Op zijn aanwijzing is een schrootbedrijf in het ressort Munder aangedaan. De eigenaar van dit bedrijf ontkent ooit iets te hebben gekocht van de verdachte.Na overleg met het Openbaar Ministerie is de laskabeldief ingesloten en de heler heengezonden. Aan de opsporing van zijn kompaan wordt gewerkt, meldt de politie public Relations.