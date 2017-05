Emmanuel Macron (39) wordt de jongste president van Frankrijk. (Foto: AFP)





Als de resultaten worden bevestigd, wordt hij de eerste president buiten de twee gevestigde traditionele partijen sinds de oprichting van de moderne republiek in 1958. Een bitter uitgevochten verkiezing is vandaag afgesloten te midden van een zware beveiliging waarbij meer dan 50.000 politieagenten waren ingezet.Macron’s aanhangers hebben zich verzameld in het centrum van Parijs om zijn overwinning te vieren. om te vieren in het centrum van Parijs. Het is een opmerkelijk succesverhaal van een man die drie jaar geleden nauwelijks bekend was bij het Franse volk. Een man die door pure zelfvertrouwen, energie - en relaties, een politieke beweging heeft gesmeed die de gevestigde Franse politieke partijen heeft verpletterd.Macron is een liberaal gematigde die handelsgericht is en een groot voorstander is van de Europese Unie. Hij heeft de socialistische regering van president François Hollande in augustus vorig jaar verlaten om zijn nieuwe beweging, En Marche!, te vormen, een beweging die volgens hem nog links nog rechts is.Tijdens zijn campagne heeft hij toegezegd 120.000 overheidsbanen te verminderen, de overheidsuitgaven te verminderen met € 60 miljard en de werkloosheid te verlagen tot onder de 7%. Hij heeft gezworen de arbeidswetten te versoepelen en betere bescherming te bieden aan de zelfstandigen. Macron is voor een EU-platform wat in schril contrast in met zijn tegenstander.