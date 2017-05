De start van de NiCoPa Rally zaterdag in Nickerie.





72 equipes, 5 minder dan in 2015, hebben meegedaan aan de Ozon NiCoPa Rally 2017, die zaterdag in Nieuw Nickerie om 12.00 uur is begonnen. Deze keer is in Nickerie twee startmomenten geweest zaterdag, om 12.00 uur en om 19.30 uur.Zondagmorgen zijn de rallyrijders omstreeks 7.30 uur vertrokken om later te eindigen bij De Hut waar de finish is. Volgens Oliver Smidt, een van de uitzetters van de rally, is alles vlot verlopen. Er is voor gekozen om ook overdag te rijden waardoor de mensen Nickerie beter leren kennen. Hiervoor is altijd in de avonduren tot 1.00 uur in de ochtend gereden om dan 's morgens weer te vertrekken naar Paramaribo.Vanaf vrijdag waren er activiteiten in het district. Ook hebben de rijders vrijdagavond hun kroegentocht gehad waarbij ze nagenoeg alle drinkgelegenheden hebben aangedaan en zijn geëindigd bij launchcafé te Zeedijk.Volgens veel bezoekers is deze rally niet veel gepromoot waardoor er minder mensen zijn komen opdagen bij de start.Edgar van Genderen