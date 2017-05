Frankrijk kiest vandaag zijn eerste vrouwelijke president Marine Le Pen of zijn jongste president ooit, Emmanuel Macron.





Halverwege de dag was de opkomst 28,2%, lager dan die bij de vorige presidentsverkiezingen. Heel Europa volgt de verkiezingen op de voet, omdat de resultaten de toekomst van de Europese Unie (EU) kunnen beïnvloeden.Er zijn meer dan 50.000 politieagenten ingezet om de veiligheid te handhaven.Beide kandidaten hebben in het noorden van Frankrijk gestemd. De 39-jarige bankier Macron heeft in de buurt van zijn huis in de badplaats Le Touquet zijn stem uitgebracht. Le Pen (48) heeft dat gedaan in de volkswijk Henin-Beaumont, een bolwerk van Front National. Later op de dag zullen beide kandidaten in Parijs zijn.Macron en Le Pen hebben de kiezers een keus gegeven uit zeer verschillende visies. Macron, een liberale gematigde, pro-handelsman, is een groot voorstander van de EU, terwijl Le Pen haar campagne was gericht op een ‘Frankrijk eerst, anti-immigratie programma.’ Ze wil dat Frankrijk de euro uit zijn binnenlandse economie verbant en wil een referendum houden over het Franse EU-lidmaatschap.Opiniepeilingen suggereren dat Macron de stemming zal winnen, maar analisten zeggen dat een hoog percentage aan stemonthoudingen zijn kansen kan schaden. Tegen de middag was de opkomst lager dan die van de verkiezingen van 2012 (30,7%) en de verkiezingen van 2007 (34,11%) op hetzelfde moment.Frankrijk zal zijn eerste vrouwelijke president of zijn jongste president ooit kiezen. Deze verkiezing markeert een nieuwe fase in de Franse politiek. Voor de eerste keer, hebben geen van de belangrijkste partijen - de socialisten en de Republikeinen -een kandidaat in de beslissende ronde.De stemming wordt nauwlettend gevolgd in heel Europa, want het komt voor de verkiezingen in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, en te midden van de onderhandelingen van Groot-Brittannië over zijn vertrek uit de EU.Kort voordat de verkiezingscampagne vrijdagavond was beëindigd, heeft Macron’s politieke partij En Marche! gezegd dat zij het slachtoffer is geworden van een “enorm grote” hack, die een schat aan documenten online heeft vrijgegeven. Het team van Macron zegt dat de juiste documenten zijn vermengd met valse en dat de kiesautoriteiten de media en het publiek hebben gewaarschuwd dat het verspreiden van de details van de aanval de verkiezingsregels overtreedt en kan leiden tot criminele aanklachten.Na de presidentsverkiezingen vandaag worden op 11 en 18 juni de parlementsverkiezingen in Frankrijk gehouden. Wie het presidentschap wint, zal het ook goed moeten doen bij die cruciale verkiezingen als hij een parlementaire meerderheid wil om zijn voorstellen erdoor heen te krijgen. Maar Macron, die de socialistische regering van president François Hollande heeft verlaten om zijn nieuwe politieke beweging te vormen, heeft op dit moment geen parlementsleden, terwijl Le Pen er slechts twee heeft.