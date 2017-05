Sham Binda, voorzitter Akmos.





Binda zegt, om een reactie gevraagd, aan Starnieuws dat het de-dolariseren van de economie is mislukt. Ook de valuta-veilingen bleken geen succes te zijn. De koersen op de valutamarkt hebben geen significante daling vertoond. "De vraag naar valuta blijft groeien naarmate de economie aan het verslechteren is. Bij de internationale ratings bureaus worden we steeds gedowngrade. Er is geen voorspelbaar beleid en zeker ook geen geloof in de Surinaamse dollar, welke door de steeds groeiende inflatie steeds aan het ontwaarden is," stelt Binda.De beslissing om alleen kredieten te verstrekken aan exportbedrijven, negeert de regering volgens de Akmos-voorzitter dat Suriname een import economie is. "Er zal op alle niveaus schaarste aan producten ontstaan. De informele kapitaalmarkt zal floreren. Deze handeling van de monetaire autoriteiten is wederom een sprong in het duister welke veel spanning in de economie zal brengen en geenszins het beoogde doel van de vraag naar valuta zal terugdringen. Ook zal de kapitaalvlucht van valuta gestadig toenemen aangezien er naar verwacht meer aanslagen aan kapitaal bezitters zal worden toegebracht door ondeskundige besluiten en het geloof in fata morgana's voor economisch herstel," voorspelt Binda.De commerciële banken zullen minder inkomsten genereren waardoor hun solvabiliteit wederom negatief wordt beïnvloed, meent Binda. "Concluderend zal deze maatregel ons verder de afgrond in helpen. De Akmos uit haar bezorgdheid en zal verder strijden met de andere groepen om dit desastreuze beleid een halt toe te roepen," kondigt Binda aan.