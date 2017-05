Het twaalfde SVB Lidbondentoernooi is zaterdag van start gaan. De officiële opening vond plaats in het district Saramacca. Achttien Lidbonden bekampen elkaar in het toernooi, verdeeld in 5 regio's: Oost, Zuid, West, Noord en Midden. Van al deze vijf regio’s komen de kampioen en semikampioen van deelnemende bonden tegen elkaar uit. In totaal doen 36 verenigingen een gooi naar de vier beschikbare plaatsen in de hoofdklasse van de Surinaamse Voetbal Bond (SVB).In Nickerie, poule I van Regio West, nam semikampioen van de Nickerie Voetbal Bond, Jai Hanoeman, het op tegen de kampioen van de Wageningse Sport Bond, Vitesse. Beide ploegen begonnen aftastend te spelen, waarbij de jongens van Vitesse in de eerste 15 minuten de wedstrijd naar zich wilden toe trekken. Na deze speelperiode nam Jai Hanoeman gaandeweg het einde van de eerste helft het middenveld over waar na de speler Sergio Hiraman in de 43e minuut Jai Hanoeman op 1-0 bracht. Dit was ook de rust stand.In de tweede helft was het speelbeeld ongewijzigd. Aan beide zijde werden er enkele kansen gecreëerd, maar tot doelpunten kwam het niet. Met nog 3 minuten te gaan is het Imbran Salarbax gelukt middels een fraai schot de doelman Owen Tolud te verslaan en de stand te brengen op 2-0 voor Jai Hanoeman.Volgens de trainer van Vitesse Reon Moore hebben zijn jongens niet de gelegenheid gehad om één vuist te maken tegen hun tegenstander. Zij zijn aangetreden met hun B elftal en hebben hun beste beentjes voortgezet. Hij geeft aan dat het team dat scoort wint en feliciteerde Jai Hanoeman met de winst.De trainer van Jai Hanoeman, Ronny Rakijo, gaf aan dat de opdrachten redelijk tot goed uitgevoerd werden, maar bij de afronding ging het niet zo goed, daaraan moet er gewerkt worden. Slechte onderlinge communicatie heeft ook zijn tol geëist bij de wedstrijd, want er trad veel balverlies op. Hij vond Vitesse redelijk goed voetballen maar waarschijnlijk heeft uithoudingsvermogen heeft de spelers parten gespeeld.Regio WestGroningen – Coronie Boys; 1-2Jai Hanoeman – Vitesse; 2-0Regio MiddenSVW – Flamingo; 0-2SonnyPoint – Bintang Baru; 3-2FTN – Real Leiding; 1-3Regio ZuidTramos – OSV; 3-2Edgar van Genderen