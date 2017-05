is het thema dat geformuleerd is door the International Council of Nurses voor 2017. Het draait om de kracht van verpleegkundigen bij veranderingen en gezondheid. De VVS geeft met de beurs invulling aan het thema. De beurs wordt op 8 mei om 17.00 uur in het Flamboyant Park geopend door minister Patrick Pengel van Volksgezondheid.Verpleegkundigen hebben een centrale rol te vervullen in het kader van preventie binnen de gezondheidszorg. Zij hebben volgens de VVS directe invloed op de levering en de kwaliteit van de cliënten- en patiëntenzorg, in dit geval het geven van gezondheidsvoorlichting.Het verpleegkundig specialisme health education is volgens de VVS in Suriname nog niet bekend en niet voldoende beschikbaar.• het specialisme health education moet zich verder ontwikkelen tot een volwaardig domein in onze gezondheidszorg;• het aanbod en de kwaliteit van de gezondheidszorg voor de burgers zal hierdoor verder ontwikkelen en verbeteren.Diverse andere beroepen in de gezondheidszorg moeten volgens de VVS in hun beroepsontwikkeling en aanbod aanpassingen c.q. specifieke kwalificaties moeten toevoegen.