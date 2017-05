In deze helft tijdens de wedstrijd Robinhood IMT kwamen geen van beide ploegen tot het gewenste spelniveau. Vooral op het middenveld werd de stijd zwaar uitgevochten. De eerste beste kans van Robinhood werd gelijk een doelpunt. De verdediging van IMT talemde om de bal weg te werken. Joël Baja kwam tussen twee aanvallers van Robinhood. Hasselbank veroverde de bal en met een draai schoot hij via de paal raak: 1-0. De enige redelijke kans van Inter kwam uit een hoekschop.Claydel Kohinor kon een kopbal van Inter uit een hoekschop op de doellijn stoppen.In de tweede helft zette IMT alles op alles, maar niets mocht lukken. Robinhood verdedigde met succes deze voorsprong. In deze tweede helft was het spel van IMT ondermaats terwijl Robinhood tactisch meer uit de verf kwam. Met deze overwinning is ook Robinhood ook in de race voor het kampioenschap beland. Met nog 5 wedstrijden te gaan klimt de ploeg naar 30 competitiepunten.