Maheswar R. (30) en zijn vrouw Samantha R. (24) zijn door de politie van de Nieuwe Grond in verzekering gesteld, na afstemming met het Openbaar Ministerie. De zoon heeft samen met zijn vrouw de 32-jarige partner van zijn vader (58), die weduwnaar is, mishandeld.Uit het onderzoek blijkt dat het gaat om een slepende familieruzie. Het betreft in deze een vader die met zijn twee zonen in afzonderlijke woningen verblijft. De zonen blijken niet tevreden te zijn met de partner van de vader.Tijdens een woordenwisseling over de verdeling van de boedel nam één van de zonen een steen ter hand, waarmee hij samen met zijn vrouw de partner van zijn vader te lijf ging. Deze liep letsels op aan haar hoofd en is na medisch te zijn behandeld verwezen naar de neuroloog, meldt de politie Public Relations.