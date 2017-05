Leerkrachten aangesloten bij de Bond van Leraren en Alliantie voor Leerkrachten in Suriname protesteren bij het hoofdbureau van politie in Nickerie.





Leerkrachten hadden hun mond met een doek en tape bedekt om aan te geven dat ze monddood zijn gemaakt. In de petitie hebben zij aangegeven dat er geen enkele reden was om de vergunning te weigeren. Ondanks de Nicopa rally had de vreedzame betoging door kunnen gaan. Zij voerden aan dat er in het verleden grote evenementen zijn gehouden, waarbij er voldoende politie op de been was. De leerkrachten stelden dat tijdens hun acties zaken nooit uit de hand zijn gelopen. Zij zijn niet bezig met een opstand of het volk op te ruien, maar willen uiting geven aan hun eis tot uitvoering van de herwaardering. De leerkrachten voelen zich beknot met de afwijzing van de vergunning.Tijdens een persconferentie haalden Robby Berenstein (C-47), Sham Binda (Akmos/Burger Collectief), Dayanand Dwarka, Robby Naarendorp (C-47) en Liakat Mahawatkhan aan dat er drogredenen zijn gebruikt om de vergunning af te wijzen. Er is opnieuw een vergunning ingediend vrijdag. Er wordt op gerekend dat deze keer wel toestemming wordt gegeven. Vooruitlopend op de toestemming is de mobilisatie in Nickerie begonnen.