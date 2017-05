Leiders van de protestmanifestaties tijdens een persconferentie in Nickerie.





Een delegatie van de organisaties die eisen dat de verarming van het volk een halt wordt toegeroepen en de brandstofprijzen teruggedraaid worden, was zaterdag in Nickerie om te mobiliseren. Sham Binda van het Burgercollectief en Akmos gaat een stap verder. Geëist wordt dat president Desi Bouterse en de regering naar huis gaan. Er is geen geloof meer in dat de regering in staat is het tij te keren. Dayanand Dwarka en Robby Naarendorp van C-47 hadden geen goed woord over voor het afwijzen van de vergunning voor de demonstratie die afgelopen zaterdag gehouden zou worden. Zij zijn ervan overtuig dat Nickerie op zaterdag 13 mei massaal op straat zal komen.Binda en Mahawatkhan voerden aan dat kleine en middelgrote ondernemingen het hoofd niet meer boven water kunnen houden. In Nickerie is ook te zien hoeveel bedrijven hun deuren moeten sluiten. Het volk is niet meer in staat om de eindjes aan elkaar te knopen. Mahawatkhan verwacht dat ook de rijstboeren op straat komen. Als het zo doorgaat, valt de hele sector in elkaar. De ondernemer zei dat de tijd waarin mensen bang waren om doodgeschoten te worden, voorbij is. Mensen moeten opkomen voor hun rechten, anders komt er geen ommekeer in de onhoudbare situatie.Robby Berenstein, voorzitter van C-47, voerde aan dat het slechte beleid van de regering de oorzaak van is dat het land in zo een diep dal terecht is gekomen. De corruptie wordt niet aangepakt. Steeds worden er maatregelen genomen om de situatie erger te maken voor het volk. De vakbeweging is vorig jaar de straat opgegaan om te protesteren tegen de maatregelen die met het Internationaal Monetair Fonds was overeengekomen. Een van de zaken was de verhoging van de stroomtarieven. Nu is de brandstofprijs verhoogd door extra government take te innen. Berenstein benadrukte dat er totaal geen overleg hierover is gepleegd met de sociale partners en maatschappelijke groepen. Hij haalde aan dat overal alleen maar problemen zijn. Gezondheidszorg en onderwijs noemde hij als voorbeelden. Mensen in Nickerie moeten steeds meer neertellen om hun kinderen in Paramaribo vervolgstudies te laten volgen. De verarming zet zich verder voort. Daarom wordt er geprotesteerd hiertegen. Verwacht wordt dat Nickerie zaterdag een duidelijk antwoord geeft aan de regering.