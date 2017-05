Uiteraard schrijf ik dit stuk in ieder geval namens mezelf, maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat er vele gedupeerden dit artikel voor de volle 100% onderschrijven.Ik heb al vaak ondervonden dat organiseren in vele instellingen geen sterk ontwikkeld mechanisme is, maar wat ik gisteren mee heb gemaakt tart iedere beschrijving.Toen ik me conform de door mij gemaakte afspraak, meldde bij de poli van het oogcentrum, zag ik van verre al een grote menigte op de trappen staan.Aangezien ik een afspraak had en me volgens de gangbare procedure dacht aan te kunnen melden liep ik naar binnen waar ik opgevangen werd door een medewerkster die me een nummertje in de hand drukte en me meedeelde dat ik in de ‘zaal’ kon wachten, waar overigens een groot tekort aan zitplaatsen was.Aan het feit dat ik een afspraak had, had ze geen enkele boodschap en het kan niet zo zijn dat alle aanwezigen een afspraak hadden op een en hetzelfde tijdstip lijkt me zo.Ik kreeg nr. 24, terwijl van de 'lopende' rol nr. 48 pas werd opgeroepen (een rol heeft 100 nrs. weet ik sinds gisteren).De betreffende medewerkster deelde mij mee dat de oogartsen pas vandaag(?) weer waren begonnen; vandaar de grote drukte.Vervolgens heb ik een poosje gewacht, maar gezien het tempo waarin het een en ander zich voltrok heb ik de medewerkster met de nummertjes nogmaals benaderd en gevraagd hoe dit allemaal kon gebeuren. Het antwoord? “Dat weet ik niet mevrouw, maar iedereen is voor 13.00 uur geholpen”.Zelfs een kind kon zien dat dat volstrekt onmogelijk was.Sprak in tussentijd een man die er voor de tweede keer met z’n bejaarde vader was en deze gaf me de goede raad me stil te houden, want anders word je 'opgedonderd', wat hem de dag daarvoor ook was overkomen.Ik vind de gang van zaken een enorme minachting van patiënten; waarvoor maken zij een afspraak en hebben zij geen andere verplichtingen?Het lijkt me toch niet zo moeilijk om dit georganiseerd aan te pakken?Al met al een ziekenhuis volstrekt sterk onwaardige gang van zaken en zeker geen reclame voor de oogpoli.Als er een alternatief was zou ik daar zeker gebruik van maken.