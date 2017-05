Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid neemt de Primary Healthcare Center Albina in gebruik. (Foto: Volksgezondheid)





Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid heeft het vernieuwde Primary Healthcare center Albina open verklaard met de ondertekening van het proces-verbaal voor de oplevering.Het Ingenieursbureau SINTEC was belast met de renovatiewerkzaamheden.De sleutels van het centrum werden door de aannemer donderdag overhandig aan de minister die deze vervolgens overhandigde aan Hanna Nijman, directielid van stichting Regionale Gezondheidsdienst (RGD). Het centrum zal binnenkort volledig ingericht worden. Het dienstenaanbod omvat naast huisartsenzorg ook een apotheek, verloskundige unit, laboratoriumdiensten, consultatiebureau alsook spoedhulp met een ambulance.Vertegenwoordigers van het Franse financieringsbureau Agence Française de Development (AFD), waren ook getuige van de overdracht en spraken de hoop uit dat het centrum echt de plek krijgt die het verdient in het grensgebied. In het centrum worden tevens gefaciliteerd het Staatsziekenfonds, Stichting Lobi en de stichting Jeugdtandverzorging, meldt Volksgezondheid.