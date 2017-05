In delen van de eens bruisende stad Valencia is een ware ravage aangericht. (Foto's: Reuters)





De twintigjarige Hecder Lugo is overleden aan een schotwond aan zijn hoofd. Bij de aanhoudende protesten zijn minstens 36 omgekomen, zijn 717 anderen gewond geraakt en zitten 152 nog steeds gevangen. De hele week al is er sprake van geweld en plunderingen in Valencia; eens een bruisende industriële stad, zo’n twee uur verwijderd van de hoofdstad Caracas.Jongeren hebben verschillende winkels in steden geplunderd. Een gepantserde wagen is gefilmd terwijl deze inrijdt op demonstranten. En in een daad van symboliek, heeft een handvol jongemannen een standbeeld van wijlen Hugo Chavez in de olieproducerende deelstaat Zulia vernietigd. Beelden tonen het beeld van een saluerende Chavez met een gordel om die onder gejuich van omstanders naar beneden worden gehaald, alvorens te pletter te vallen op een stoep en een weg in een openbaar plein. De voorganger van Maduro is in 2013 aan kanker overleden.“Studenten hebben het beeld van Chavez vernield. Ze beschuldigen hem van het verwoesten van hun toekomst,” zegt oppositie parlementariër Carlos Valero over het incident. De Venezolaanse oppositie heeft nu een meerderheid in het parlement nadat zij sinds de verkiezingen in 1998 in de schaduw van de regerende Socialistische Partij had gestaan. De oppositie zegt dat de opvolger van Chavez, Maduro, een dictator is geworden en de economie heeft vernietigd.De oppositieleiders hebben gezworen om op straat te blijven zolang het nodig is. Voor vandaag is een landelijke vrouwenmars aangekondigd met de grootste in de hoofdstad Caracas. Voor de Nationale Assemblee is er gisteren een banner ontvouwd met daarop “Maduro Dictator”.President Maduro zegt dat de oppositie op zoek is naar een gewelddadige coup met de ondersteuning van de Verenigde Staten van Amerika. Hij is bezig een burgerlijke assemblee in te stellen als superorgaan om de publieke macht over te nemen, de grondwet te veranderen en mogelijk de bestaande wetgeving te veranderen.“President Maduro heeft een grote oproep tot nationale dialoog gedaan,” stelt minister Delcy Rodriguez van Buitenlandse Zaken tegenover diplomaten tijdens een bijeenkomst vrijdag. Ze heeft hen beelden getoond van het geweld en het vandalisme op de straten die jongeren hebben aangericht in de voorhoede van de protesten. “Ze zijn niet vreedzaam, de oppositieleiders hebben een grote verantwoordelijkheid in deze daden van extremisme en vandalisme.”De protesten van de oppositie zijn vreedzaam begonnen en waren ook veelal rustig. Het geweld is ontstaan toen veiligheidstroepen de demonstranten blokkeerden en gemaskerde jeugdigen hen aanvielen met stenen, Molotov cocktails en zelfgemaakte mortieren. Aan beide kanten zijn er dodelijke slachtoffers gevallen, bij de omstanders en leden van de oproerpolitie. Schotwonden zijn de meest voorkomende oorzaak van de sterfgevallen.De oppositie boycot het proces van Maduro om de burgerlijke assemblee in te stellen. Ze zeggen dat het een truc is om de macht te behouden door een orgaan op te zetten met mechanismen die een regeringsmeerderheid moeten verzekeren.