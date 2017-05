Frederick Morten, oprichter van het Caribisch media en entertainment netwerk, Telesur-directeur Mike Antonius en Darryl Wolff, waarnemend directeur van ATV tijdens de persconferentie over de samenwerking met Tempo Networks. (Foto's: René Gompers)





Bij de lancering hebben Frederick Morten, oprichter van het Caribisch media en entertainment netwerk, Telesur-directeur Mike Antonius en Darryl Wolff, waarnemend directeur van ATV een persconferentie gehouden. Tempo is in 2005 op initiatief van Morton opgericht als de Caribische tak van het Amerikaanse MTV netwerk. Twee jaar later heeft de oprichter Tempo overgekocht. 10 jaar jaar verder is het netwerk met vijf miljoen kijkers en gebruikersuitgegroeid tot het grootste platform voor Caribische kunsten, artiesten, cultuur en filmproducties.Tempo is nog steeds aan het gedijen. “We zijn nu ook in Afrika, met name in Nigeria” deelt een trotse Morton mee. “Suriname heeft nu de kans om zijn stempel te drukken. Dit land heeft heel veel te bieden, ik heb het zelf gemerkt. Dit platform zal zeker helpen om jezelf te promoten bij de andere landen in de regio.” Antonius merkte eerder op dat het nog te vaak voorkomt dat buitenlanders, ook in het Caribisch Gebied, niet weten waar Suriname ligt. Met Tempo zal daar een eind aan kunnen komen, vindt hij. Wolff zegt dat met de samenwerking ATV iets terugdoet voor de samenleving en dat artiesten nu een platform krijgen waarop ze ver buiten de grenzen kunnen opvallen.Het motto van Tempo isEen vurige passie voor alle dingen en mensen in het Caribisch Gebied en het promoten daarvan onderling en in de wereld, is de drijfveer geweest voor de oprichting van het netwerk, legt Morten uit. De drijfveer is er nog steeds. Achter Tempo staat ook een heel groot en zwaar naar het Caribisch Gebied gericht ‘marketing & business’ strategie. Het bedrijf heeft nauwe relaties met luchtvaartmaatschappijen, tourism boards in verschillende landen, culturele organisaties, Amerikaanse bedrijven in verschillende sectoren in het bijzonder medianetwerken en wereld televisieprogramma’s zoals de Steve Harvey Show. De relatie met het MTV-netwerk is nog steeds goed. Deze samenwerkingen maken dat het Caribisch Gebied op allerlei manieren in beeld komt en wordt gepromoot. Hierdoor is Tempo het platform voor de Caribische Telecombedrijven, luchtvaartbedrijven, artiesten en filmmakers. Morton toont zich heel erg geïnteresseerd in de animatiesector. Tempo wil graag deel uitmaken van dit deel van de filmindustrie.Op de launch, die ‘live’ is uitgezonden via ATV’ heeft het Surinaams publiek kennis gemaakt met zangsensatie Arita uit Trinidad & Tobago. Zij wordt getipt als de volgende Rihanna. Zij heeft een paar nummers met Enver en de Sopropo band gedaan. Het optreden wordt beschouwd als het bewijs van wat Suriname te bieden heeft en dat het goed genoeg is om met de rest van de wereld te delen. Tempo is ook de plaats waar menig grote Caribische artiest naar roem is geschoten. Daar vallen Rihanna en Shabba Ranks onder. Morton is enthousiast over de samenwerking en roept op om gebruik te maken van de geboden kansen. Op kanaal 12-3 zal de inhoud van Tempo bestaan uit uitsluitend Caribische producten. Telesur en ATV zullen ervoor zorgen dat er Surinaamse inhoud van topkwaliteit op Tempo te zien komt.