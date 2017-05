NPS-voorzitter Gregory Rusland tijdens de mobilisatievergadering op Latour.





Het Kabinet van de President heeft aan de voorzitters van de NPS, VHP, PL en ABOP schriftelijk meegedeeld dat "vanwege de deplorabele staat waarin de grasmat van het Onafhankelijkheidsplein verkeert, er voorlopig geen toestemming meer wordt gegeven aan organisaties om activiteiten op het Onafhankelijkheidsplein te ontplooien. Het is niet bevorderend voor het imago van ons land om deze toestand van dit gerenommeerde Plein verder te laten verergeren."Rusland voert aan dat op 1 mei nog het grasmat geen probleem was voor Telesur. Ook voor de Rallygroep vormt dit geen probleem. "Wij gaan in beraad over dit besluit. Ik ga in overleg met de overige partijen een definitief standpunt innemen begin komende week," zegt Rusland. De afwijzing is volgens de oppositionele partijen een beknotting van fundamentele vrijheden, verankerd in de grondwet.