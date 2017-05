Volgens financiële deskundigen wil de CBvS met deze maatregel de vraag naar vreemde valuta op de markt verminderen. Bedrijven en mensen die een krediet hebben in vreemde valuta en geen inkomens uit het buitenland hebben, verhogen de druk op de valutamarkt door deviezen te kopen voor aflossen van rentes.De bestaande kredieten bij de banken komen niet in gevaar. Die worden successievelijk afgebouwd. Het gaat om nieuwe kredieten. Veel bedrijven en personen kiezen voor een krediet in vreemde valuta omdat de rente 8 tot 9 procent is. De rente in SRD is rond de 17 en 18 procent.