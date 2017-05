Na de aanval is de politie ingezet bij het reservaat van de tribale Gamela stam.(Foto: Reuters)





Costa klaagde dat Funai machteloos was, nadat zijn begroting met meer dan 40% was verminderd. Hij zegt dat hij is ontslagen omdat hij “eerlijk was” en opkwam voor de rechten van de Braziliaanse inheemse volkeren.De aanval in de noordelijke deelstaat van Maranhao is volgens de autoriteiten uitgevoerd door landbouwers en grondeigenaren. "Ik weigerde twintig mensen in dienst te nemen die waren aanbevolen door de regeringsleider in het Congres, Andre Moura en die nooit een inheemse in hun leven hebben gezien,” schreef Costa op WhatsApp.Hij vertelde later aan journalisten dat hij "nooit mensen in dienst van het agentschap zou nemen die zich niet hebben ingezet voor inheemse zaken.” De regering heeft de opmerkingen van Costa verworpen."Gezien de hoge prioriteit die de regering geeft aan inheemse zaken, vraagt het agentschap om een flexibeler en efficiënter beheer, wat we niet hebben,” staat in een verklaring van minister van Justitie, Oscar Serraglio.De crisis komt terwijl mensenrechtenorganisaties waarschuwen voor een alarmerende toename van aanvallen op inheemse groepen in Brazilië. Ze zeggen dat de bezuinigingen van de regering op de begrotingen van de agentschappen milieuhandhaving, de situatie zal verergeren.Vorige week zijn de leden van inheemse groepen slaags geraakt met de oproerpolitie in de hoofdstad Brasilia. Duizenden hadden zich verzameld voor het Congresgebouw om meer grondenrechten te eisen. Ze protesteerden tegen de aantasting van hun land door houthakkers en boeren. De actievoerders zeggen dat dertien inheemsen vorig jaar zijn gestorven in conflicten over land.