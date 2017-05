Het bestuur van de Surinaamse Politiebond in gesprek met de oppositionele partijen in 'de Olifant'. (Foto's: René Gompers)





Hellings zegt dat eenieder een reden kan vinden waarom ze ontevreden is. Het bestuur zal de zaken die voorgehouden zijn, voorleggen aan de ledenvergadering. Het SPB-bestuur is ontvangen door de VHP, NPS, PL en ABOP. Zij bereiden een protestmanifestatie voor die gehouden wordt op 20 mei. Dinsdag heeft de SPB een ledenvergadering gepland, waarbij ook wordt besproken de herwaardering van politieagenten. Er is een commissie twee maanden geleden benoemd die het conceptplan intussen heeft uitgebracht.De SPB heeft genoeg redenen om ontevreden te zijn. Veel politieambtenaren zijn volgens Hellings en bestuurslid Revelino Eijk, in financieel opzicht achteruit gegaan. Zaken die afgesproken zijn met de toenmalige minister van Justitie en Politie en de korpsleiding zijn niet of gebrekkig uitgevoerd, zeggen de bestuursleden. Dit heeft gemaakt dat het vertrouwen in de korpsleiding is opgezegd. Dit is schriftelijk meegedeeld aan president Desi Bouterse.Het bestuur van de SPB stelt dat de knelpunten meermalen zijn besproken. Korpschef Agnes Daniel vertikt het volgens Hellings en Eijk om zaken die afgesproken zijn, uit te voeren. Het gaat onder andere om uitbetaling van overuren. Er is een achterstand van bijkans twee jaren. Afgesproken is ook dat politieambtenaren op feestdagen 200% uitbetaald moeten worden. Ook dit is niet uitgevoerd. Ook afspraken rond de rangorde van de inspecteursopleiding zijn niet uitgevoerd.Op de vraag of er een alternatief is, nu het vertrouwen opgezegd is in de korpsleiding, zegt het bestuur van de SPB dat het niet de taak is van degene die het vertrouwen opzegt om met een plan B te komen. Als er geklaagd wordt over een straat die niet goed is, betekent het niet dat de mensen die klagen ervoor moeten zorgen dat de straat geasfalteerd moet worden, meent het SPB-bestuur. Toch is er nagedacht over een alternatief. Volgens Hellings moet er een interim management komen om orde op zaken te stellen. Hierin kunnen naast politiefunctionarissen ook kundige burgers zitting hebben.