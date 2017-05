Op 24 april heeft de gezamenlijke oppositie een verzoek ingediend bij het Kabinet van de President om het Onafhankelijkheidsplein, dat bekend staat als het VOLKSPLEIN, te mogen gebruiken voor de volksprotestmanifestatie van zaterdag 20 mei. Vandaag kregen de organisatoren van deze manifestatie na veel aandringen van de zijde van de oppositie een negatief antwoord van het Kabinet met als reden dat de grasmat van het Onafhankelijkheidsplein in deplorabele staat verkeert.Deze weigering komt bovenop de weigering om gebruik te mogen maken van het Brasa Plein te Nw. Nickerie, met als reden dat er niet voldoende politiebegeleiding aanwezig kan zijn vanwege een sportactiviteit. "Wij spreken onze afkeuring hierover uit, en roepen alle voorvechters van democratie en alle personen die te lijden hebben van dit wanbeleid van deze regering op, om door massaal op te komen op zaterdag 20 mei a.s voorgoed af te rekenen met de opkomende dictatuur. Blijft u niet thuis en laten wij tonen dat ook deze beknotting ons er niet van zal weerhouden om gebruik te maken van ons democratisch recht om deze regering tot beter te dwingen. Dus allen op naar het André Kamperveen Stadion op 20 mei aanstaande," zeggen de oppositionele partijen in een persbericht.