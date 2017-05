Minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack-Beighle op de Celac-vergadering.





De vergadering van 2 mei was onder voorzitterschap van de minister van Buitenlandse Zaken (Buza) van El Salvador, Hugo Martinez, daar dit land het tijdelijk voorzitterschap heeft van Celac. De vergadering, die werd bijgewoond door 25 van de 33 leden tellende organisatie, had als agendapunt 'Bespreking van de dreiging tegen de Constitutionele Democratische Orde van de Bolivariaanse Republiek Venezuela".De president van de Republiek El Salvador, Salvador Sanches Cerén, opende de vergadering en deed een oproep aan alle deelnemers om met de discussie een opening te vinden die de beste weg voor dialoog voor alle Venezolanen zou kunnen effenen. In het betoog werd ook aangetoond dat partijen het niet over alles eens hoeven te zijn, maar dat dialoog het beste pad is tot verzoening. Volgens hem ligt de ware oplossing in handen van het Venezolaanse Volk en dat de lidstaten van CELAC hiertoe een bijdrage kunnen leveren.Volgens de Venezolaanse Buza-minister Delcy Rodrigues is de ontstane situatie in Venezuela een van buitenaf geïnstigeerde aanval, met als enige doel rellen te veroorzaken, die een interventie zouden kunnen rechtvaardigen. Zij beschuldigde daarbij de oppositionele groeperingen van het aanwakkeren van geweld, om een reactie uit te lokken van de orde-handhavende gewapende machten.Rodrigues beschuldigt de nationale en internationale media ervan in hun berichtgeving dramatische en opruiende taal te bezigen en de schuld van het geweld in de schoenen te schuiven van de regering. Volgens haar zijn de oppositionele groeperingen niet vreedzaam bezig en willen zij geen dialoog. Zij weersprak ook dat er sprake is van een humanitaire crisis in haar land. Zij gaf verder aan dat de regering van Venezuela heeft opgeroepen tot dialoog op basis van de grondwet, gebruikmakende van de artikelen 347 en 348 tot het bijeenroepen van een Grondwetgevende Vergadering die kan bijdragen tot een duurzame oplossing. De oppositie heeft het voorstel verworpen als te zijn ongrondwettelijk. De Buza-minister is tegen bemoeienis van buiten in haar land.De Surinaamse Buza-minister, Yldiz Pollack-Beighle, benadrukte in haar toespraak de grondbeginselen van Celac, onder andere respect voor de soevereiniteit van Staten, niet inmenging in de binnenlandse aangelegenheden, solidariteit, respect voor mensenrechten en het recht van een land om de eigen ontwikkelingskoers te bepalen. Zij hield ook een pleidooi voor dialoog om uit de impasse te geraken.Alle lidstaten gaven aan voorstanders te zijn van een oplossing voor de crisis in Venezuela door middel van dialoog tussen de regering en oppositionele groeperingen; dit proces dient overgelaten te worden aan de Venezolanen zelf, meldt de voorlichting van Buza.