Vergillio Rebin, onderdirecteur Algemeen Beheer Biza.





De renovatie van het oud ODAB-gebouw, ook bekend als het Volksmobilisatie gebouw, is haast rond. Ook op het hoofdkantoor van het Centraal Bureau voor Burgerzaken aan de Mr. Jagernath Lachmonstraat worden restauraties verricht. Andere renovatieprojecten betreffen diverse Bureaus voor Burgerzaken (BvB’s) van onder andere Debike en Tamanredjo.De renovatie van de afdeling Centrale Mutatie Verwerking is gaande en die op de afdelingen Centraal Personeelskaarten en Demografische Statistieken is al afgerond. Rebin denkt dat de ambtenaren hun werk gemotiveerder zullen doen in de opgeknapte ruimten.De andere afdelingen, die reeds in het ODAB-gebouw gehuisvest waren, zullen ook een beurt krijgen, zegt Rebin. “Op de eerste etage is een multifunctionele zaal gehuisvest voor het Algemeen Secretariaat voor de Verkiezingen (ASV), die er gebruik van zal maken voor het verzorgen van trainingen, workshops en dergelijke in het kader van verkiezingen, maar het zal ook gebruikt worden als vergaderruimte.”Nagegaan wordt of afdelingen zoals tekstinvoer, expeditie, hoofdbewaking en beleidskamer ook in het voormalige ODAB-gebouw kunnen worden ondergebracht, meldt de voorlichting van Biza.