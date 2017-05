De goed bezochte ondernemersavond in Albina.





Landbouwers en mensen uit andere branches van Marowijne hebben in het Nucleus Center te Albina inputs gehad hoe zich verder te ontwikkelen. Via verschillende presentaties tijdens deze ondernemingsavond zijn inzichten gedeeld met de mensen uit het district. De opkomst was goed en gelet op de vele vragen bleek al gauw dat er veel behoefte is aan informatie. Deze ondernemersavond is gehouden door het commissariaat van Marowijne. De coöperatieve bank Godo was de facilitator samen met het commissariaat Marowijne."We willen de gemeenschap een perspectief bieden," gaf de coördinator van Godo in Albina, Stephen Jubitana, aan. De variëteit aan financiële dienstverleningen werd ook aan de zaal voorgehouden. Belangrijk is volgens hem dat Godo van kleine tot grote zakelijke klanten financiële diensten op maat levert. Godo is bezig uit te breiden in Albina.De vrijwilligersorganisatie stichting Suricorps for Development heeft ook toezegging voor ondersteuning in het verzorgen van trainingen voor het schrijven van businessplannen. Cyrano Asoiti van het commissariaat zei dat ze partners nodig hebben en kracht voor samenwerking, om het gewenste ontwikkelingsniveau en doelen te bereiken. Samen met diverse ministeries zullen de ontwikkelingsdoelen versterkt worden. Ruud Souverein van Suriname Candied Fruits die een presentatie verzorgde, werd als voorbeeld gesteld van hoe een uit de hand gelopen hobby succesvol is geweest.