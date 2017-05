De delegatie van de BvL en ALS op het terrein van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. (Foto's: Raoul Lith)





Minister Peneux had de media uitgenodigd om het onderhoud met de BvL/ALS bij te wonen en verslag over te doen. Valies was het niet mee eens dat journalisten erbij zouden zijn tijdens de bespreking. Hij stelde dat het niet gebruikelijk is dat gesproken wordt ten overstaan van journalisten.De journalisten moesten de vergaderzaal verlaten nadat ze beelden hadden geschoten. Het wachten is nu op de uitkomst van de bespreking. De BvL/ALS is sinds dinsdag in actie. Na de Paasvakantie zijn de leerkrachten niet naar school geweest. Er wordt geprotesteerd omdat de herwaardering van de onderwijsgevenden niet is uitgevoerd volgens de toezeggingen gedaan door de regering.