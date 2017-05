Raul Neijhorst met het tweede deel van het boek 'Suriname Beken(d)t'.





Wat hebben Humberto, Jörgen, Berget, Remy, Roué en Dolores gemeen? Dat ze bekend zijn, is wel duidelijk. Maar ze delen naast hun roots ook onthullende portretten die ze hebben gemaakt voor het boek Suriname Beken(d)t.Niet enkel de bekende namen bij het brede publiek werden opgezocht, ook de verborgen parels werden in kaart gebracht. Denk bijvoorbeeld aan Francisco Elson die als eerste en enige Surinaamse Nederlander een NBA ring won. Harald Hasselbach die tot twee keer toe de Amerikaanse Superbowl won. En Giannini Moreira die voor o.a. Lady Gaga en Rihanna danst. En niet te vergeten Giorgio Tuinfort die voor o.a. Michael Jackson en Whitney Houston muziek heeft gemaakt, zegt Neijhorst.Met beide boeken wil de fotograaf een positieve kijk geven op talentvolle en veelzijdige Surinamers. Daarnaast laat hij hiermee een inspiratie na voor jongeren die zich door hun afkomst en achtergrond weleens afvragen of zij gelijke kansen en mogelijkheden hebben. Dromen, onverwachte wendingen, verwachtingen en moeilijke stappen komen op ieders pad, dat bewijzen de 150 persoonlijke, open en verrassende interviews wel.Het eerste deel werd in november 2015 gelanceerd. Daarin zijn 75 personen zoals Oscar Harris, Gerda Havertong, Aliyah, John Williams, Ramon Beuk, Ranomi Kromowidjojo, Kenny B en Rayen Panday geportretteerd.Deel twee, dat naar verwachting begin juni wordt gelanceerd, zal wederom 75 namen bevatten zoals Astrid Roemer, Monique Pool, Shrinivasi, George Struikelblok, Nisha Madaran, Natalie la Rose, Michael Reiziger, Sonny Khoeblal, Howard Komproe, Clifton Braam, Ramdjan Abdoelrahman en DJ Chuckie.Tijdens de launch wil de fotograaf alle 150 bekende Surinamers die in de twee boeken staan uitnodigen, zodat ze elkaar ook kunnen ontmoeten.Het eerste deel werd met een succesvolle crowdfunding deels gefinancierd. De crowdfunding voor deel 2 is nu gestart. De crowdfunding heeft een bijzondere vorm. Er wordt niet zozeer naar donaties gezocht; het boek kan juist vooraf worden besteld. Middels deze bestellingen hoopt de fotograaf voldoende geld in te zamelen om het boek te kunnen drukken.