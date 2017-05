Er waren schouderklopjes voor president Donald Trump na zijn eerste overwinning in het Congres. (Foto's: Reuters)





Democraten zeggen dat de Amerikaanse Health Care Act miljoenen onverzekerd zal laten. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Senaat, waar de Republikeinen hebben geïndiceerd dat ze het terzijde zullen leggen en een nieuwe wet zullen schrijven. Maar voor Trump is het nog te vroeg om victorie te kraaien. In de Senaat hebben de Republikeinen immers een nipte meerderheid van 52 op 100 zetels. Bovendien hebben verschillende Republikeinse senatoren al gezegd dat ze tegen het voorstel zijn. Het debat in het Hogerhuis zal op zijn vroegst in juni plaatsvinden.Demonstranten schreeuwden "Shame on you!", terwijl wetgevers Capitol Hill verlieten na messcherpe stemming. Er waren later vieringen op het Witte Huis, waar de president een receptie heeft gehouden voor de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden.De voormalige president Barack Obama had de, bekend als Obamacare, in 2010 ingevoerd. De wet was bedoeld om ziekteverzekering en gezondheidszorg goedkoper en toegankelijker te maken voor de Amerikanen. Meer dan 20 miljoen Amerikanen waren gebaat bij die regelgeving. Obamacare is altijd een doorn in het oog geweest van de Republikeinen. Ze vinden dat het gaat om vergaande en dure overheidsinmenging.Het eerste voorstel van Trumps wet op 24 maart werd weer ingetrokken, nadat hij binnen zijn eigen partij onvoldoende steun had voor het nieuwe plan. Na een aantal wijzigingen naar een aantal conservatieve en gematigde Republikeinen binnen de partij, is de wet nipt erdoor. "Vergis je niet, dit is een intrekking," zei Trump triomfantelijk in de Rose Garden. Obamacare, voegde hij eraan toe, is "in wezen dood". In het voorstel waarover is gestemd, wordt er in de komende vijf jaar acht miljard dollar extra vrijgemaakt om de kosten voor mensen met bestaande medische aandoeningen te helpen dekken. Dat was immers één van de zorgpunten van de gematigde Republikeinen in Trumps gezondheidswet. “De premies zullen omlaag gaan en de aftrekbare koste zullen worden verhoogd,” sprak Trump. “Ik wil opscheppen over dit plan, het is een geweldig plan.”Alle Democraten hebben het plan unaniem afgewezen. Zij vinden dat in dit wetsvoorstel mensen met al bestaande aandoeningen nog altijd niet goed zijn beschermd en dat miljoenen Amerikanen geen verzekering meer zullen kunnen betalen. Het voorstel zou belastingvoordelen bieden aan de rijken. Groepen die ziekenhuizen en artsen vertegenwoordigen hebben ook hun bezorgdheid geuit over het Republikeins plan, die volgens hen nog terdege moeten worden beoordeeld. Het noodlottig Republikeins wetsvoorstel in maart zou ertoe leiden dat 24 miljoen meer Amerikanen hun ziektekostenverzekering binnen tien jaar zouden verliezen, stelde het niet-parlementair Budget Office op dat moment.