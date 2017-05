De Ariane 5-raket met satellieten voor Brazilie en Zuid-Korea is na een uitstel van 45 dagen gelanceerd. (Foto: AFP)





Op deze missie van de Ariane 5-draagraket - genaamd VA236- zijn twee telecommunicatiesatellieten in banen rond de aarde gebracht. Eén van de satellieten is van Brazilië en de andere voor Zuid-Korea. De Defensie en Strategische Communicatie Geostationaire satelliet (SGDC) voor Brazilië – 5.700 kilogram zwaar- is 28 minuten na de lancering gescheiden van de Ariane5-raket. Acht minuten daarna was het de beurt aan de 3.700 kilo zware Koreasat-7, de satelliet-arm van het Koreaans telecombedrijf KT Corp. Beide satellieten zijn gebouwd door het Franse Thales Alenia Space.De Braziliaanse militaire en civiele satelliet SGDC zal breedbandinternet bieden aan het land en moet de communicatie voor de overheid en het leger verzekeren. De Koreasat-7 zal communicatiediensten aanbieden in Zuid-Korea, Zuidoost-Azië en India.De lancering volgt negen dagen nadat de Franse regering een akkoord heeft getekend met de vertegenwoordigers van de demonstranten. Er komt een financiële noodhulpplan voor Frans-Guyana voor € 2,5 miljard. De ongelijkheid in het levensstandaard in Frankrijk en zijn overzees gebiedsdeel Frans-Guyana had de onrust aangewakkerd. Niet alleen de toegang tot het ruimtecentrum was geblokkeerd, maar was er ook een algemene staking in het land wat uiteindelijk de aandacht van de Franse regering heeft getrokken. De blokkering van het ruimtestation heeft de raketbouwer en zijn partners zo’n half miljoen euro per dag gekost.Het Europese ruimtestation in Kourou heeft voor dit jaar twaalf lanceringen gepland. De twee lanceringen die waren gepland voor april, worden nu op 18 mei en 1 juni uitgevoerd.