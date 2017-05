Maurino Pansa, ceo van Pansa Indrustries en minister Edgar Dikan van RO met de intentieverklaring. (Foto: min. RO)





Pansa Industries NV is een dochteronderneming van Pansa Group of Companies NV. Het bedrijf heeft onder andere de cassave-raspmachines, notenkrakers (voor de productie van maripa-, awara- en kokosolie) en mobiele rijstpelmolens (voor de hooglandrijstbouw) gemaakt. Volgens RO-directeur Wilco Finisie die de overeenkomst voor het ministerie heeft ondertekend, hebben kleine ondernemers in het binnenland een duw in de rug nodig om de economische activiteiten die zij van oudsher ontplooien, voort te zetten. De bijdrage van Pansa Industries zal volgens hem deze ondernemers helpen meer te produceren en meer te verdienen. Daardoor zullen de gemeenschappen op termijn steeds minder afhankelijk worden van de overheid.Finisie belooft dat het ministerie faciliterend zal zijn en alle beschikbare mogelijkheden zal aanwenden als aanvulling op de bijdrage van Pansa Group. “We moeten uiteindelijk machines fabriceren, die ervoor zorgen dat de mensen in minder tijd en met minder arbeid een hogere productie halen.” Op dit moment is de productie in het binnenland arbeidsintensief, waardoor de productiekosten enorm oplopen.