Minister Eugene van de San.





VHP-fractieleider Chan Santokhi had informatie hierover gevraagd. Hij wilde weten wat de regering zal doen. Hij haalde aan dat het om een ernstige kwestie gaat. Hij was het eens met Assembleelid Cleon Gonsalves Jardin de Ponte (PALU) dat er veel onrust in het land is. Santokhi merkte op dat president Desi Bouterse die de rust moet garanderen juist heeft aangegeven dat de demonstraties worden aangestuurd door het buitenland. Hij wilde weten welke acties de regering internationaal heeft ondernomen. Hij benadrukte dat de president De Nationale Assemblee moet informeren.De criminaliteitsbestrijding werd eveneens aangekaart in De Nationale Assemblee. Ook het dragen van maskers en het optreden van de politie tijdens een vreedzame demonstratie werden aan de kaak gesteld. Van der San zei dat hij inhoudelijk niet in zal gaan op de bestrijding van de criminaliteit, aangezien dit vraagstuk niet vooraf is voorbereid. In algemene zin gaf hij aan dat de criminaliteit ernstig wordt aangepakt. Daarover had hij zich uitgelaten tijdens de rouwdienst van de Chinese gemeenschap. Aangezien zijn uitlatingen niet goed zijn overgekomen, heeft hij zich hierover in een officieel bericht verontschuldigd. De minister wilde het daarbij laten.