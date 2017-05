Minister Gillmore Hoefdraad van Financien. (Beeld: Financiën)





Hoefdraad legde uit dat salarissen van 11.000 tot 15.000 leerkrachten moesten worden aangepast. Het gaat niet om een simpele aanpassing. Ook enkele toelagen en sociale voorzieningen moesten worden herzien. Deze zaken moesten handmatig plaatsvinden, waardoor er fouten zijn gemaakt. Hij benadrukte dat de regering zich zal houden aan gemaakte afspraken. Binnen korte termijn zullen de fouten tot het verleden behoren. Alle onderwijsgevenden zullen krijgen waar ze recht op hebben.De landsdienaren krijgen voor april, mei en juni SRD 375 netto. In juli wordt vakantiegeld uitbetaald. Vanaf augustus tot en met december ontvangen de ambtenaren SRD 500 netto op hun salaris. Het gaat om koopkrachtversterking. In de tussentijd wordt er gewerkt aan definitieve salarissen.Hoefdraad legde uit dat diverse gesprekken gevoerd zijn met de Centrale van Landsdienaren Organisaties, de Moederbond en de OSAV. Sommige vergaderingen zijn voorgezeten door de president, de vicepresident en Hoefdraad. Verschillende ministers waren ook betrokken bij deze gesprekken. Over de betaling is er geen discussie en er zijn ook geen vragen over gesteld in de regeringsvergadering woensdag. De koopkrachtversterking wordt uit de begroting betaald.