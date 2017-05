van de hand van de auteurs Mr. Dr. C. A Kraan en Mr. C.R Jadnanansing is recentelijk verschenen. Het gaat om de tweede druk van het boek, dat in 1998 werd gepubliceerd.Voor de tweede druk is gekozen voor de naam, aangezien deze titel het karakter van het boek beter weergeeft. De eerste druk was niet alleen verplichte literatuur voor de rechtenstudenten aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname, maar werd ook in de praktijk gebruikt in het notariaat en de advocatuur, terwijl ook de rechterlijke macht in zijn vonnissen er blijk van gaf het boek geraadpleegd te hebben. Ook studenten die een scriptie schreven of juristen die aan wetenschappelijke publicaties werkten, maakten een dankbaar gebruik van de eerste druk. Deze was reeds enkele jaren na het verschijnen uitverkocht. De praktijk behielp zich met het maken van fotokopieën, hetgeen oogluikend door de auteurs werd toegestaan.De auteurs hebben gewacht met het uitgeven van een tweede druk omdat de verwachting was dat het nieuwe Burgerlijk Wetboek, dat reeds geruime tijd in concept gereed is, zou worden ingevoerd.De praktijk heeft echter geleerd dat het nog geruime tijd kan duren voor het nieuwe Burgerlijk Wetboek, waarin ook het erfrecht ingrijpend wordt veranderd,wordt ingevoerd.De eerste druk was door uitgeverij Kluwer verzorgd en was nogal prijzig in de aanschaf. De tweede druk is door de auteurs in eigen beheer gedrukt en uitgegeven, waarbij gekozen is voor een sober uiterlijk, daar het primair om de inhoud van het boek gaat. Hierdoor zijn de de auteurs erin geslaagd de prijs laag te houden namelijk op euro 20,- per exemplaar teneinde met name voor de studenten het aanschaffen ervan toegankelijk te maken. Hiermee wordt gehoopt dat afgezien zal worden van het maken van fotokopieën.De tweede druk is mede tot stand gekomen met medewerking van Mr. Q.J Marck, die gespecialiseerd in het internationaal privaatrecht. De nieuwe druk bevat een geheel nieuw hoofdstuk getiteld 'Het Surinaams Internationaal Erfrecht'. Dit hoofdstuk is opgenomen omdat het in de praktijk veel voorkomt dat erflaters die in Nederland gewoond hebben en de Nederlandse nationaliteit bezaten, vermogensbestanddelen nalieten die in Suriname lagen. Maar ook het omgekeerde, namelijk dat erflaters met een Surinaamse nationaliteit vermogensbestanddelen in Nederland nalaten komt veelvuldig voor. Verder zijn er ook allerlei andere gevallen waarbij verschillende rechtsstelsels voor toepassing in aanmerking komen. Al deze gevallen vallen onder het internationaal privaatrecht.De tweede druk wijkt echter ook op andere punten af van de eerste bijvoorbeeld op het gebied van het erfrecht van natuurlijke kinderen. In 2000 is in Suriname het onderscheid tussen wettige en natuurlijke kinderen in het erfrecht afgeschaft.Het Nederlandse erfrecht is door de invoering van het nieuwe boek 4 per 1 jan 2003 ingrijpend gewijzigd. Dit betekent dat de verschillen tussen het Surinaamse en Nederlandse erfrecht groter geworden zijn. Voor Surinaamse studenten zou het daarom verwarrend kunnen zijn bij hun studie alleen uit Nederlandse handboeken te studeren.Ten slotte kan opgemerkt worden dat ook de recente jurisprudentie in de tweede druk is verwerkt.Op grond van het voorgaande mag daarom geconcludeerd worden dat niet alleen studenten, advocaten, notarissen en rechters maar ook de totale Surinaamse rechtsgemeenschap gebaat zal zijn bij deze nieuwe publicatie.Het, dat 238 pagina’s telt, zal binnenkort in Suriname verkrijgbaar zijn op nader aan te geven verkooppunten.