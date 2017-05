Marcellino Nerkust, president Fols.





Nerkust zegt dat hij deze kwestie zo zal laten. In augustus vindt er bestuursverkiezing plaats. Mensen die ontevreden zijn, kunnen dan een ander bestuur kiezen. Hij kijkt nog of hij zich herkiesbaar gaat stellen. Nerkust zegt naar eer en geweten te hebben gehandeld en een vakbondsstandpunt ingenomen te hebben. Dat heeft hij altijd gedaan in de afgelopen 23 jaar.De herwaardering van leerkrachten was geen kwestie van onderhandeling, legt de vakbondsleider uit. Net als met Fiso is de regering gekomen met bedragen. Er is heel wat aangepast door gesprekken die gevoerd zijn. Nerkust erkent dat er fouten zijn gemaakt. De tijd was te kort om alles vlekkeloos te doen verlopen door de salarisadministratie van Onderwijs en Cebuma. Eind juni zal alles gecorrigeerd zijn en iedereen ingepast in de nieuwe salarisreeks.Leerkrachten die ontevreden zijn met hun salaris, willen dat de correcties eind mei worden aangebracht. Nerkust merkt op dat liever alles gelijk goed gebeurd. Eind juni is een goede datum, vindt hij. Wie ontevreden is, kan ook naar de salarisadministratie van het ministerie gaan aan de Heerenstraat. Nerkust legt uit dat een deel helemaal geherwaardeerd is. Eind juni is iedereen, ook schoolleiders en directeuren ingepast.