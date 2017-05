Voorzitter van de Bond voor Belangenbehartiging van Gepensioneerden uit Overheidsdienst, Renate Wouden aan het woord tijdens een onderhoud met directie en staf van de Stichting Staatsziekenfonds. Naast Wouden zit BBGO-ondervoorzitter Robur Levens. (Foto: SZF)





SZF-directeur Rick Kromodihardjo, ondersteund door zijn juridisch, financieel, farmaceutisch en medisch team, gaf een uiteenzetting over de bedrijfsoperaties aan het BBGO-bestuur, dat vertegenwoordigd werd door voorzitter Renate Wouden en ondervoorzitter Robur Levens. Het onderhoud duurde ruim twee uren. De pijnpunten concentreerden zich rond de bijbetaling door seniorenburgers voor medicamenten die niet meer voorkomen in de geneesmiddelenklapper of niet op voorraad zijn. Wouden bracht ook onder de aandacht de lange wachtlijst om in aanmerking te komen voor medische hulpmiddelen, zoals kunstheupen, -knieën en lenzen.Kromodihardjo legde uit dat het SZF voor de geneesmiddelenvoorziening de Nationale Geneesmiddelenklapper (NGK) in samenwerking met apothekers en artsen heeft uitgebreid. De klapper wordt vastgesteld door de commissie die door de minister van Volksgezondheid is benoemd. In deze klapper zijn de geneesmiddelen opgenomen die op aanwijzing van de Staat ter beschikking moeten zijn van de gemeenschap.Het SZF zegt er alles aan te doen om de middelen die voorkomen in de klapper zoveel mogelijk op voorraad te hebben. Echter is het niet mogelijk om te allen tijde over alle klappermiddelen te beschikken, omdat sommige medicamenten slechts door een klein deel van de verzekerden wordt gebruikt. Hij zegde de BBGO toe de dienstverlening op dit stuk verder te zullen optimaliseren. Voor de import van geneesmiddelen is het SZF afhankelijk van het Bedrijf Geneesmiddelenvoorziening Suriname.Over de lange wachttijden voor de seniorenburgers die in aanmerking moeten komen voor een medisch hulpmiddel, zei Kromodihardjo dat dit buiten de invloedssfeer ligt van het SZF. Deze verrichtingen, die vallen onder de Armulov-regeling, vinden pas plaats na goedkeuring van de Geneeskundige Commissie van het ministerie van Volksgezondheid. Het SZF vervult in deze slechts een faciliterende rol, maar zal toch in gesprek gaan met het Academisch Ziekenhuis Paramaribo om na te gaan of op dit gebied een positieve kentering kan komen.BBGO-voorzitter Wouden gaf aan het eind van het onderhoud aan omstandig geïnformeerd te zijn. Ze gaat terug naar haar leden met de door het SZF verstrekte informatie.