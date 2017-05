Deelnemers aan het Nimos seminar over duurzaam bosbeheer luisteren naar een presentatie. (Foto: NIMOS)





Het seminar duurt twee dagen en wordt gehouden door het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (Nimos), als uitvoeringsorgaan van REDD+. REDD+ is een mechanisme vanuit de Verenigde Naties dat vergoedingen geeft voor duurzaam bosbeheer. Dit betekent dat Suriname in principe hiervoor in aanmerking kan komen. Het land heeft een bedekkingsgraad van 93% bos.Cedric Nelom, waarnemend-directeur van het Nimos, benadrukte bij de opening de centrale rol die het Nimos speelt op het stuk van het duurzaam beheren van het Surinaamse bos. Hierbij spelen alle ministeries, de houtsector en andere sectoren een rol.Armstrong Alexis, vertegenwoordiger van de United Nations Development Program in Suriname (UNDP), die de financiële middelen beheert, gaf het belang van het seminar en de betrokkenheid van alle stakeholders aan, om te komen tot de duurzame ontwikkeling van onder andere, het ecotoerisme.